林芝公路雪崩增至13死　生還者：沒想到活着回來

西藏林芝市派墨公路多雄拉隧道口周二（17日）發生雪崩，當地應急救援指揮部指截至周四（19日）傍晚6時，遇難人數已增至13人，當中9名死者訊息已確認，其中1人遺體已由家屬認領，預計周五（20日）日間救援速度會加快。有生還者稱，事發時根本來不及害怕，沒想到還能活着回來。

內媒報道，周四至少有11名傷者分別送往墨脫縣人民醫院和林芝市人民醫院，他們多為骨折、凍傷等，部分人傷勢較輕，當日已離院。其中一名傷者劉岩（化名）今年58歲，四川人，長期在當地從事司機工作。他回想事發時駕車從墨脫縣某地駛往派鎮，突然遇上雪崩，一大片雪砸下來將車掩埋。他從車窗爬出，沿着公路走直至遇上救援人員，最後被帶到安全地點再送往醫院。經診斷，劉岩肋骨多處骨折。他自2016年開始在當地駕車，這是第一次遇到雪崩。

另一對夫婦當日剛在墨脫縣老家操辦完喪事，準備返回林芝市八一鎮的住所，結果在路上遇上雪崩，當晚獲救送院。兩人均意識清醒，經診斷皆骨折。山東臨沂黃女士則表示，她的41歲叔叔黃先生前往當地自駕遊遇上雪崩失聯，從官方消息得知他已遇難，現在未敢將噩耗告知黃先生的父母。有墨脫縣政府工作人員表示，墨脫縣已經連續3年發生雪崩，今次事發地點附近在前年4月亦曾雪崩，造成4人死亡。