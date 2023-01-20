台灣新閣揆人選存變數　工商業盼兩岸恢復交流

台灣行政院長蘇貞昌周四（19日）透過社交平台宣布已向總統蔡英文辭職，總統府發言人張惇涵同日表示，過年後新的內閣團隊將訊速就位，讓各項政務無縫接軌。被視為蘇的熱門繼任人、台灣前副總統陳建仁近日對媒體稱，蔡英文從未徵詢他的意願，令新閣揆人選增添變數。

台媒分析，陳建仁接任閣揆呼聲四起，主要是因為陳的政治性格不強，是民進黨各派系中都能接受的人。但陳的優點，也可能成為後蔡英文時代需要一個強而有力戰鬥內閣的缺點。雖然陳建仁日前受訪問時多次強調，「蔡總統沒有徵詢我（當閣揆）」。外傳他與蔡英文、前桃園市長鄭文燦曾會面，他也乾脆否認。但他於周四於Facebook連發2篇長文，分別比較台灣與新加坡、香港的新冠疫情；內容雖然隻字未提內閣改組一事，但時間點難免惹人遐思。

除陳建仁外，國安會秘書長顧立雄深受產業界愛戴，也深受蔡英文信賴，但在黨內，他的接受度似乎略遜於陳建仁。至於副閣揆人選，有指鄭文燦是首選，但因其論文抄襲事件有所斟酌。近日也傳出前交通部長林佳龍有可能出任。亦有分析，內閣總辭尚未批，甚麼事也可能發生。

另工商界直言，當前台灣內外經濟面臨嚴峻挑戰，希望新內閣能開出「穩定經濟處方」。另蘇貞昌在任期間，兩岸間關係緊張、互動幾乎「零」，工商界殷切期望新閣揆上任兩岸可恢復交流，或藉由民間先行。