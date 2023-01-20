台今增17869宗本土新冠　陸旅客感染率續降

台灣周五（20日）公布新增17,869宗本土新冠確診病例，另確診病例中多61人病亡。中央流行疫指揮中心當日表示，據統計周三（18日）自中國大陸赴台旅客採檢情況，桃園機場、松山機場合計2,255人入境，共118人受感染，佔5.2%，感染比例持續下降。

指揮中心稱，周五新增本土病例分布以新北市3,712宗佔最多，高雄市和桃園市各多逾2,000宗。新增本土病例數字較上周五少3,515宗，少約16.4%。境外輸入病例新增349宗。新增死亡病例分別為35男、26女，年齡介乎30至90多歲，皆屬重度感染，當中58 人具慢性病史、41人未接種3劑以上新冠疫苗。新增死亡病例中一名30多歲男性，有慢性脊椎疾病史，未曾接種新冠疫苗，本月9日快測感染並確診，因持續身體不適，同月15日到急症就醫，經檢查有肺炎及呼吸窘迫，入住深切治療病房隔離並使用呼吸機，並接受瑞德西韋、類固醇等藥物治療，因病況惡化於周一（16日）離世，死因為新冠感染合併敗血症及急性呼吸窘迫症候群。

針對陸客赴台新冠採檢統計，周三金門及馬祖春節交通專案入境旅客共採檢130人，僅1人感染，佔比0.8%。台指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，金馬專案採檢主要是監測對岸疫情，以目前所得出感染率，確實代表大陸這周疫情高峰已過。但金馬專案的旅客多來自福建，不代表整體大陸疫情。羅稱，監測專案會持續至本月31日。