情侶3次辦結婚證遇阻　官辯稱職員為臨時工

雲南省昭通市一名男子日前拍片上網投訴稱，他與未婚妻於本月一連三次辦理結婚證時，均被以各種理由拒絕辦理，事件引發熱議。涉事婚姻登記方面其後回應，相關工作人員為外聘的臨時員工，會給予一定處分。內媒周五（20日）引述官方稱，事件暴露出地方政府疏於幹部職工教育管理，內控管理監督制度不落實。

爆料男子稱，他於上周五（13日）前往雲南鎮雄縣羅坎鎮便民服務中心辦理結婚證時，工作人員稱結婚證本子用完了，叫他周一（16日）再去。當他周一上午再前往該中心時，3名工作人員竟稱正在吃飯，要他下午再去辦理。而當男子同日下午將相關證件交給工作人員時，對方卻表示他的材料不齊全，還需要提交副本。另在爆料影片中，更可見有男子站在標明不准吸煙的辦公區，一邊抽煙，一邊處理事情。

鎮雄縣委宣傳部周四（19日）在官方微信公號就上述事件通報查處情況時稱，以上問題暴露出羅坎鎮社會保障服務中心工作人員為民服務意識差、辦事效率低、作風不嚴不實。周三（18日），羅坎鎮黨委、鎮政府被予以檢查問責；鎮黨委書記、鎮長二人受到批評教育並責令書面檢查；鎮分管領導受到誡勉問責；鎮社會保障服務中心主任受到黨內警告處分；鎮社會保障服務中心責任人受到黨內嚴重警告處分；其餘2名責任人員受到相應處理。