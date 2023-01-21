傳美國國民警衞軍　擴大訓練台灣軍隊

日本傳媒周五（20日）引述消息報道，美國國民警衞軍早於2022年春季前，便開始訓練台灣軍隊，且目前已擴大訓練，以增強對中國大陸的威懾力，並加深與台灣的合作。五角大樓拒絕評論有關具體行動，強調對台灣的承諾堅如磐石。

報道指，雖然台灣總統蔡英文去年5月下旬美國參議員達克沃斯時，仍表示美國國防部正在積極規劃國民警衞軍與台軍合作。但直接參與美台防務合作的消息人士透露，訓練早於之前開始。多名國民警衞軍在台灣和美國訓練台軍，當中或有美國夏威夷州的警衞軍參與。擴大訓練反映美國擔憂台灣出現潛在軍事緊急情況。

國民警衞軍透過州合作夥伴計劃（SPP），為80多個國家和地區的軍隊提供訓練，範圍包括陸軍戰術操作、飛機操作、網絡防禦、災難響應、恐怖主義反制和醫療支援。消息人士指，台灣正與多個州合作，擁有更多的培訓選擇，有別於其他多數國家和地區只與特定州合作的做法。

華府智庫新美國安全中心（CNAS）高級研究員斯托克斯（Jacob Stokes）認為，若美國擴大對台軍訓練的消息得到證實，將顯示華府已達成討論已久的重要一步。國民警衞軍的訓練或側重於提升台灣動用後備軍的能力，將對未來涉及整個社會的軍事動員計劃，帶來更大支持。