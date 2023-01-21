馬克龍指歐洲陷前所未有危機　警告勿依賴美中

法國總統馬克龍日前接受西班牙媒體訪問時表示，歐洲正陷入由烏克蘭衝突引發前所未有的危機當中，歐洲必須選擇要經濟獨立，還是依賴美國或中國。他又指，俄羅斯是個「偉大的國家」，且已做出選擇「尋求自己（新的）命運」，而西方如果拿不出答案，就不會實現持久和平。

在西班牙《國家報》周四（19日）刊登的訪問中，馬克龍表示，歐洲的經濟模式已經直接或間接地受到俄烏衝突的深刻影響，從本質上面對一個以美中兩極為結構的經濟世界，歐洲正面臨選擇：相信自由、市場經濟、平等和團結的道路，抑或成為美中兩者之一的「附庸」。他認為，答案顯然是一個在經濟、技術和軍事上主權獨立的歐洲，換句話說是一個真正強大的歐洲。

馬克龍指，俄烏衝突源於俄羅斯面臨國內一場生存危機，因此當歐洲為烏克蘭而戰，向基輔運送裝備並制裁俄羅斯時，必須牢記這一點，也要問自己同一問題。他認為，歐洲急於東擴，以為冷戰結束後所有問題都得到解決，但事實是歐洲國家對歐盟的未來有不同的看法，其中東歐國家尋求在歐盟內部獲得更多的民族自治權。