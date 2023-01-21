廣州向春節留工發補貼　每人每日150人民幣

內媒周六（21日）報道，廣東省廣州市發改委聯合市人社局聯合編制的《關於支持本市相關企業2023年春節期間穩崗留工的若干措施》近日印發，明確對農曆新年期間符合條件的工業企業、外賣電商平台或企業、郵政速遞企業、建設施工項目，按照每人每天150元（人民幣，下同，約173港元）的標準給予相關員工留工補貼，外賣騎手、速遞員、建築工人均受惠。

該措施明確，周六至下周五（27日）期間，對正常生產、註冊登記地在廣州市、具有獨立法人資格且今年一季度工業總產值1億元（約1.15億港元）以上、同比增速10%以上的工業企業，按照每人每天150元的標準給予實際上崗的員工留工補貼。註冊登記地在廣州市的外賣電商平台、郵政速遞企業，以及當日實際上崗人數達80人或以上、納入廣州市建設領域管理應用訊息平台的建設施工項目亦可獲相關補貼。

措施亦明確，對今年一季度工業總產值在1億元以上、同比增長10%以上的工業企業，今年新入職且3月31日前穩定就業1個月以上、2個月以上的員工，分別按每人1,000元（約1,150港元）、1,500元（約1,730港元）的標準給予一次性穩崗復產補貼。措施鼓勵外賣電商平台或企業、郵政速遞企業增加佣金比例、設置跑單獎勵，為速遞員和外賣騎手提供必要的餐飲保障，發放防寒保暖工裝及用品等，並關心關愛員工、加強員工健康服務。