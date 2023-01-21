內地香精女王監控未放鬆　續採取監視居住

華寶股份及華寶國際周五（20日）晚發公告稱，公司主席、首席執行官、執行董事及控股股東朱林瑤因涉嫌違法問題，被立案調查並執行指定居所監視居住。集團當日從家屬處獲悉，江西省贛州市安遠縣公安局已對朱林瑤採取取保候審。同時，重慶市永川區公安局對她實施指定居所監視居住。

去年1月24日，華寶股份發公告稱，收到湖南省耒陽市監察委員會立案通知書，決定對朱林瑤的違法問題立案調查，並執行指定居所監視居住，當日華寶股價一度暴跌75%。同月27日晚，華寶股份再發公告，指公司當日下午收到衡陽縣監察委員會立案通知書，決定對公司董事林嘉宇的違法問題立案調查，並實施指定居所監視居住；林嘉宇為朱林瑤之子。同年7月，華寶股份稱接到湖南省長沙市長沙縣公安局通知，決定解除對林的監視居住，採取取保候審。

最新通告顯示，對朱林瑤的監控沒有放鬆，只是採取措施的部門先後從湖南省轉移到江西省，又轉換到重慶市。至於朱林瑤涉及何種案件，一直沒有公開的說法。不過有業內人士曾表示，朱林瑤違法問題和煙草類公司反腐案有關。朱林瑤有「香精女王」之稱，煙草用香精對華寶股份營業額的貢獻一度超過80%。