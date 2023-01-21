解放軍殲20戰機多次逼近本島　台疑未能偵測

大陸官媒近日在《新春走基層》節目中，採訪解放軍空軍首支整建制列裝殲20戰機的作戰部隊「王海大隊」。大隊長楊俊成表示，當他駕駛戰機在座艙俯瞰台灣時，可清晰看到整個海岸線及山脈。內媒指，這暗示他在執行台海巡邏任務時，駕駛的正是殲20；但台方過去公布的大陸軍機消息一直未提殲20，疑懵然不知或選擇隱瞞。

楊俊成表示，當他清晰地看到台灣整個海岸線還有山脈，那一刻心中是無比的自豪與驕傲，受訪時其身後的背景正是殲20隱形戰機。消息引起外媒關注，指台軍雖定期發布有關解放軍海空侵擾的數據，但從沒出現殲20的資訊，包括在去年8月的圍台演訓，今年元旦越過海峽中線，史無前例地飛近桃園、新竹12海里近空，演練在夜間環境下對台灣的突襲能力，甚至逼近台灣本島海岸線，台軍對此毫不察覺。內媒指出，從技術上看，台軍的確沒有能力發現殲20的行蹤。

台灣國防部周六（21日）上午公布，自周五（20日）上午6時至周六上午6時，偵獲解放軍派出14架次軍機、3艘次軍艦於台海周邊活動。當中12架次軍機穿越海峽中線，包括殲10、殲11及殲16戰機，還有一架BZK005無人機是由福建、廣東省交界處的外海飛入台西南空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。