專家：內地80%人感染　疫情短期內反彈可能性低

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周六（21日）在社交媒體發文表示，農曆新年期間有大量人員流動，一定程度可能會加速新冠疫情擴散，令局部地區的感染人數上升。但他指出，因這波疫情已令全國約80%人受感染，未來2至3個月的短期內，全國範圍內出現較大規模疫情反彈或第二波疫情的可能性很小。

有關部門估計，今年農曆新年期間，約有50億人次的旅客要探親訪友，民眾關注大量人員流動可能加劇仍處在流行階段的疫情。吳尊友表示，優化防控方案後，疫情在全國出現快速傳播流行，目前總體已度過發病的高峰期，大、中、小城市及縣城基本都處在疫情回落階段。他指出，無論是否感染過，在往返旅行途中及在公共場所，都需要做好個人防護，防止感染或再感染，或預防其他呼吸道傳染病感染。

吳尊友指出，內地這波疫情主要由新冠變種病毒Omicron的多個亞型或進化分支造成，其中以BA.5.2毒株佔絕對優勢，其次是BF.7及BA.2.76，其他10多種合計佔不足5%。雖然內地個別城市監測到美國目前流行的XBB.1.5輸入病例，但尚未發現本土個案，料短期內造成傳播並引發新一波疫情的可能性較小。內地亦未監測到近期在泰國現蹤的XAY.2變異株，因其已出現約一年，仍未造成全球擴散，料引發新一輪全球流行的可能也較小。