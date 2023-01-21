「春運母親」成功脫貧　今年回家後不再出外打工

來自四川省的彞族婦女巴木玉布木，13年前春運期間，被拍攝到背着比人還高的巨大行囊，一手抱着襁褓中熟睡的孩子，因此被稱為「春運母親」。最近，她又從深圳回到家鄉度春節，然而這次回家後，她不打算再出外打工。

巴木玉布木近日從廣東省深圳市的工廠，回到了四川涼山州越西縣的老家後，她的二女兒牽着她的手不願意鬆開，巴木玉布木的臉上也露出欣慰的微笑。去年5月底，她和親戚、鄉親經熟人介紹，前往深圳一間電子廠打工，其丈夫巫其石且也在深圳的建築地盤工作。由於4名孩子由家姑獨力照顧，夫婦巴木玉布木總不放心。巫其石且於是去年10月先返鄉；到去年底，巴木玉布木與多名鄉里夾錢包車前往四川西昌，之後再轉乘旅遊巴和農村巴士回家。

巴木玉布木一家近年成功脫貧後，去年她與丈夫在一家人所住的一層平房上，加蓋了一層。而隨着貫通四川成都與雲南昆明的新成昆鐵路於去年底全線通車，越西縣除了花椒、蘋果、山泉水等產業，還多了千畝花椒州級示範基地、萬畝烤煙省級示範基地。現在倆夫婦在20多畝土地上種植的收入，總體跟外出打工差不多，還能照顧家中老人和孩子。