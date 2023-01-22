中俄考古合作　三維復原4萬年前人類容貌

中國吉林大學和俄羅斯莫斯科國立大學領導的研究團隊，對1938年發現的頭骨進行三維復原，重建了一個生活在距今逾4萬年的8歲尼安德特人男孩的形象。專家認為，新的復原不僅生動展現歐亞大陸史前人類的面部形態，還為進一步研究和展示中亞地區尼安德特人形態特徵及其環境適應性，提供新的研究和展示思路。

去年7月以來，吉林大學與莫斯科國立大學共建實驗室，開展生物考古方面的國際合作。吉林大學生物考古團隊是內地考古文博領域最早從事數碼化三維人像復原的科研團隊，早在2002年就率先利用三維技術成功復原北京老山漢墓女性墓主人。吉林大學生物考古團隊負責人張全超表示，中俄在考古領域的合作並不限於尼安德特人的研究，他們期待在更多前沿學術問題上，為世界考古提供中國方案。

莫斯科國立大學人類學博物館與研究所所長布日洛娃院士表示，新的復原成功再現歐亞大陸史前人類的容貌，而且強調了這名兒童的個人特徵。她又稱，該頭骨化石是首次在亞洲地區發現的尼安德特人化石，也是目前唯一保存下來完整的亞洲尼安德特人頭骨化石。此發現證明了尼安德特人向東擴散，到了中亞地區。