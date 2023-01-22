女記者遇裁員轉當侍應　時薪更高卻不敢告訴家人

內地90後女子去年底遭其任職的新聞網站裁員後，曾向幾十間公司求職，但都石沉大海。今年元旦後，她到連鎖火鍋店當兼職，時薪比過去當記者還要高，但她不敢告訴家人。她的遭遇經報道後，在網上獲得逾4萬人按讚。

現年27歲的田慧（化名）原本家境不錯，有一個年紀小3歲的弟弟。剛上大學時，田慧的父親卻遇上車禍需動手術。為減輕家裏負擔，她於課餘當兼職賺生活費，又拿了好幾次國家獎學金。大學畢業後，她原打算繼續進修，但沒考上。她2020年在山東省濟南市一家新聞網站當記者，公司去年要求她出去找項目，讓對方給宣傳費。她一整年只拿到底薪3,500元（人民幣，下同，約4,000港元），去年底公司開始不發工資，過年前最後幾天她收到裁員通知。她因沒錢交房租被房東趕走，之後她拍片放上網哭訴自己是失敗者，竟然上了熱搜。

今年元旦後，她得知某大型火鍋連鎖店招人，於是面試當兼職侍應，結果順利獲聘。她表示，剛開始工作覺得挺累，估計每天至少要走2萬步。但見到其他全職員工年紀比她大、工時更長也沒說累，她覺得自己沒資格說。她指現在時薪是21元（約24.5港元），算起來較當記者時工資還要高。由於不敢告訴家人自己被裁員的消息，她上周一（16日）買了點酒和營養品回家，還謊稱是公司送的。田慧指自己是樂觀的悲觀主義者，雖然對前途比較迷茫，但在最低潮時只要抬頭看天，會發現天空很遼闊，有很多選擇。