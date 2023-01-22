內閣改組傳將入閣　無任所大使林佳龍不回應

台灣行政院長蘇貞昌上周四（19日）請辭，總統蔡英文表示執政團隊在農曆新年期間啟動內閣改組，過年後新內閣迅速就位。有傳無任所大使林佳龍可能接任副閣揆或秘書長，他周日（22日）上午前往樂成宮參拜及派利是，未有正面回應，只微笑以對，稱「謝謝，恭喜，新年快樂」。

新內閣人選眾說紛紜，前副總統陳建仁接替蘇貞昌的呼聲目前最高，但有台媒指他因為中研院待遇上看月薪49萬元（新台幣，下同，12.6萬港元），而行政院只有32萬元（約8.3萬港元），因此意願不高，蔡英文已轉向國安會秘書長顧立雄徵詢。亦有知情人士指出，陳建仁不是不願接任閣揆，而是真的沒人問他。

另有傳林佳龍與前桃園市長鄭文燦，可能分別接任副閣揆及秘書長，之後又傳出兩人的職位可能互相對調。林佳龍周日被問及是否入閣接任秘書長或副閣揆，他表示之前已致詞說話，不再回應。熟悉內情的人士則指，由於內閣改組人事尚未定案，因此林佳龍不便發表意見。對於捲入論文抄襲醜聞的鄭文燦是否適合接任副閣揆，兼任民進黨主席的副總統賴清德上周六（21日）指，內閣改組屬總統權責，會充分尊重。