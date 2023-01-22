台今增近1.9萬宗本土新冠　多27人疫歿

台灣周日（22日）新增18,871宗本土及316宗境外輸入新冠個案，並多42宗中重症個案及27名患者死亡。新症較上周日（15日）少2,101宗，減少約10%；若按周來看，上周的病例總數約13.1萬宗，較前一周的15.1萬宗下降了13.4%。

中央流行疫情指揮中心表示，新症仍以新北市4,054宗佔最多，其次為桃園市、台中市、高雄市，均逾2千宗。新增死亡個案為17男10女，年齡介乎40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中26人具慢性病史，17人未接種3劑或以上新冠疫苗。指揮中心另公布上周五（20日）大陸經機場入境旅客數據，2,148人中有72人篩檢發現染疫，感染率為3.5%，較前一日的4.8%減少1.3個百分點；而金馬春節交通專案則篩檢36人中有1人染疫。

死亡個案中一例較特殊，為40多歲男性，有肝硬化、心臟衰竭等病史，未接種新冠疫苗。他本月1日起有咳嗽及呼吸喘，兩日後送至急診，檢測確診，雙側肺炎併肺水腫，住院接受氧氣面罩及瑞德西韋藥物等治療。他本月5日因呼吸窘迫轉深切治療病房使用呼吸器，於上周三（18日）不治，死因為新冠肺炎併敗血性休克、肝硬化、充血性心臟病。