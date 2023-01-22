旅遊升溫房價飆升15倍　酒店爆單臨時退訂

內地放寬防疫後，今年農曆新年全國旅遊市場驟變熾熱。上周六（21日）同程旅行數據顯示，假期首日旅遊消費迅速回暖，該平台景區門票預訂量比去年同期上漲76%，用車預訂量上漲35%，酒店預訂量同比去年同期上漲19%，均達到疫情以來農曆新年預訂數據的峰值。雲南省西雙版納近期迎來旅遊高峰，但有旅客訴苦，指有些酒店價格飆升約15倍，甚至有旅客到埗後，才遭酒店退單。

一名在西雙版納經營酒店的業內人士表示，他們酒店農曆新年期間價格最低的房源每晚要1,200元（約1,386港元），之前疫情期間曾出現80、90元（約92、104港元）一晚的房價，直言「現在防疫措施優化了，加上過年，價格肯定高。好多家酒店的房間都訂完，都沒有了。現在屬於超高消費期」。目前西雙版納經濟型酒店的價格已突破千元，某些房型更已售罄。

然而，不是每名旅客都能盡興。文先生一家人到西雙版納旅遊過節，和朋友早早預訂當地一間別墅酒店的客房，打算4家人近20人聚一聚。惟旅遊平台的客服專員在入住前幾天、即上周五（20日）告訴他，由於房間爆滿無法入住，他必須退房。酒店解釋，因新接手不熟悉系統導致爆單，除了向文先生退回3,528元（約4,075港元），也同意「退一賠三」。各家庭只好四處找落腳點，文先生稱目前在西雙版納無處可去，新春期間酒店漲價厲害，他承擔不起，而便宜一些的酒店早已客滿，嘆言「要是實在沒辦法，我們就只能去找救助站了」。