內地春節禁網上渲染灰暗情緒　網民提質疑

內地網信辦上周三（18日）公布，為營造喜慶祥和的春節網上輿論氛圍，決定即日起開展為期1個月的「清朗·2023年春節網絡環境整治」專項行動。當中包括持續加大對涉疫網絡謠言的整治力度，查處編造春節疫情走勢、杜撰最新防疫政策、偽造抗病毒秘方、虛構病患經歷等問題，防止造成社會恐慌。但有網民指，春節後疫情恐向醫療落後的農村擴散，質疑當局不許哭窮賣慘，是怕返鄉民眾說出真實狀況。

此次專項行動開展時間至下月底，具體整治6個方面。當中包括持續鞏固「飯圈」治理成果，維護良好網絡文娛生態；嚴肅查處網絡炫富、宣揚暴飲暴食等問題，避免不良風氣反彈回潮；集中查處組織實施網絡賭博、網絡詐騙等違法違規行為；加大封建迷信和不良現象整治力度；嚴管網絡欺凌、網絡沉迷等問題，加大未成年人保護力度；深入整治虛假資訊等問題，防止渲染灰暗情緒，包括涉疫內容。

各地網信部門和網站平台會加大對重點環節巡查力度，確保首頁首屏、熱搜榜單、熱門話題、熱點推薦、彈窗、訊息流、評論等環節板塊生態良好。專項行動亦要求，嚴肅查處一批違法違規網站平台、帳號以及相關多頻道聯播網機構，適時曝光以形成震懾效應。有內地網民質問「人生在世，生老病死，禍福旦夕，誰沒過焦慮？誰不曾有過灰暗情緒？」，揶揄「鄉下事，不要記、不要拍，更不能說出來，這樣就太平無事！」