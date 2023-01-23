台官員年初二參拜宮廟　民眾買刮刮樂試運氣

台灣周一（23日）大年初二走春拜廟，台灣副總統賴清德持續走訪中和廣濟宮、土城五穀先帝廟等宮廟參拜，盼望「像兔子般機警」，不少民眾排隊搶領紅包福袋。新北市長侯友宜等多個地方首長亦拜廟祈福，邀請民眾外出走春、賞燈會。另外蘇花路廊蘇花改蘇澳端南下車潮湧現，周一清晨維持每小時900至1,000輛交通量。

國民黨主席朱立倫周一錄製短片賀新年，以英文諧音「one two three four」的「旺兔歲福」春聯，寄託新年希望。另台彩春節期間推出的「2,000萬（新台幣，下同，約526萬港元）超級大紅包」刮刮樂，有大批民眾購買，期望新年運氣。其中宜蘭市城隍廟附近的建明鐘錶眼鏡行投注站，一名小朋友成功中頭獎。新竹縣竹東鎮喜來旺獎券商行亦有外籍看護刮中200萬元（約53萬港元）加名車。

大批民眾外出遊玩或返鄉探親，多地出現車龍，蘇花路廊南下花蓮路段於周一上午交通擠塞，車流回堵至蘇澳新站約3.5公里。公路總局第四區養護工程處預估，周二（24日）年初三的南、北方向均有車多現象，呼籲遊客提前規劃行程。