內地N95等醫用品價格暴跌　高價囤貨商家虧蝕

內地早前新冠疫情嚴峻，導致醫療物資需求緊張。近日有口罩製造商透露，工廠本月還接到訂單，但今年2月已無任何訂單。市面的醫療用品價格亦大跌，每個N95口罩的價格從3元（人民幣，下同，約3.46港元）跌至1元（約1.15港元）。

周亮是一間生產N95口罩企業的員工，他發現去年12月10日，上海地鐵有超過9成的乘客戴N95口罩，而且社會上需要口罩的聲音變多。今年開始，不少人陸續換上平面口罩，而且有同行在元旦後交付N95口罩，客戶已不再需要這批口罩，只能退貨。

至於N95口罩價格下跌的時間，周亮認為是在去年12月28日開始。有意見指出，隨內地今年宣布各地度過感染高峰，不少居民已受感染或成為新冠康復者，不太擔心染疫，所以平日只佩戴普通的平面口罩，而且長期佩戴N95口罩會造成缺氧，帶來疲勞。

另外，血氧機、抗原檢測試劑等醫療用品亦出現供過於求的現象，不少藥店減價及大力促銷，抗原檢測試劑盒單支價格由最高的60多元（約69.2港元）跌到5元（約5.7港元）以下，血氧儀價格從最高200元（約230.8港元）以上跌至100元（約115.4港元）以下。有此前高價囤積大量血氧儀的商家，大呻「又被收割了」。