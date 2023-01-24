疫情過後聚餐增加　年三十晚近40人鯁魚骨求醫

浙江省人民醫院耳鼻咽喉科主任助理、副主任醫生胡未鳴周日（22日）表示，上周六（21日）的年三十晚因為鯁魚骨到醫院求診者接近40人，「魚刺拔到手軟」。他認為鯁魚骨的病例多少可以側面反映有多少人吃團年飯。就像早前，大多數人新冠初愈，胃口較差，來醫院拔魚骨的病例就很少。

截至上周六晚上9時半，胡未鳴共接診36名患者，30人異物卡喉，以鯁魚骨佔比最多，當中又以鯁鯽魚是最多的，患者年齡由18歲至77歲。胡未鳴表示，往年年三十晚患者因鯁魚骨到求醫最多也不過30宗，今年則突破了這個上限，「感覺特別多」。

胡未鳴指出，鯁魚骨病例增加可能有3個原因。第一，可能因為大家都已擺脫了新冠，所以聚會比較多。而中國人吃團年飯都肯定有魚，客觀造成多人吃魚，稍一疏忽就被魚骨卡喉。第二，疫情過後很多人胃口已提升，導致「報復性」吃魚，令鯁魚骨的人相應增加。還有一個原因，很多人被魚骨卡喉時習慣性用一些土辦法嘗試解決，結果愈卡愈深。該院耳鼻咽喉科醫生蘇立眾表示，鯁魚骨更容易發生在談笑間。此外，長者和兒童吃飯時較易鯁骨。遇到這樣的意外時，眀智的做法就是到醫院積極就診。