台第2批發電機運抵基輔　烏議員擬今春再訪台

台灣援助烏克蘭的第2批發電機上周六（21日）運抵基輔，烏克蘭國會議員魯季克（Kira Rudik）表示，基輔這幾天氣溫只有攝氏零下5至10度，當地能源設施遇襲而缺電供暖之際，台灣第2批發電機運抵如及時雨。她還透露，台灣第1批發電機送達後，中國大陸大使館來信警告。

烏克蘭多地在戰事持續下缺電，台灣捐贈的第1批發電設備於今年1月初運抵。魯季克周一（23日）向台媒指，台灣兩部750千瓦的發電機已送達烏克蘭，本周投入運作，下兩批可望2月運到。收到第1批發電機後，大陸大使館來信警告「你們永遠不該這麼做」，她指大陸沒有積極參與戰事，亦無偏袒任何一方，但是大家都知北京幫助俄羅斯規避制裁，也沒有向烏克蘭提供援助。她認為烏克蘭處境非常脆弱，政府避免惹惱大陸，以免陸方倒向莫斯科，使戰事更棘手，惟她相信此想法不可行。

魯季克去年曾訪台，她計劃今年春天再次到台灣，擬訂鞏固烏台關係計劃，落實台灣於烏克蘭設立代表處的目標，承認這不會很快發生，惟一旦持續推動，事情就會有進展。她又指，出訪程序複雜及有限制，必須比照上次訪台般在抵埗後再公布。