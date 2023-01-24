美國防工業基礎有嚴重缺陷　不足以應對台海衝突

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）周一（23日）發表報告指，美國國防工業基礎沒有為現存的競爭性安全環境做好充分準備，俄烏戰事暴露美國軍工行業普遍存在的問題，這些問題或削弱美軍對中國大陸進行持久戰的能力，包括在台海衝突中彈藥庫存不足，導致所謂的「空箱子」問題。

報告題為《戰時環境中的空箱子：美國國國防工業基礎的挑戰》，指出俄烏戰事及中美關係緊張加劇，凸顯美國不再處於和平環境。俄烏戰事反映美國國防工業基礎的嚴重缺陷，耗盡美國某類型的武器系統和彈藥庫存，例如刺針地對空導彈、155毫米榴彈炮和彈藥、標槍反坦克導彈系統，而美國補充武器庫的速度緩慢，國防工業基礎以更適合和平時期環境的節奏運作。在台海衝突這類重大地區衝突中，美國使用的彈藥可能會超過國防部庫存，甚至在不到一周內用完遠程精確制導彈藥等，將令美軍極難維持一場曠日持久的衝突，而部分原因是美國國防工業基礎缺乏急劇增加產能來應對一場大規模戰爭的能力。

報告認為，美軍在可能的台海衝突中不只面臨彈藥不足問題，台灣是一個島嶼，一旦開戰，大陸的封鎖和遠程火力能力會令武器系統和彈藥難以運到台灣，這意味印太地區的戰爭可能需要更多遠程彈藥，戰區內亦需更多彈藥庫存。報告建議美國重新評估軍火需求總量及需求，建立戰略彈藥儲備，確定可持續的彈藥採購計劃以滿足當前和未來的需求。