北京再創入冬以來最低溫　本輪寒潮將結束

北京市氣溫再創入冬以來新低，周二（24日）當地寒意逼人，最低氣溫-15.4℃。周三（25日）清晨5時，南郊觀象台錄得氣溫為-15.5℃，再創新低。周三本輪寒潮影響進入尾聲，全國各地氣溫將於周三至周四（26日）逐漸回升。短暫升溫後，新一股冷空氣料於周五（27日）登場，令氣溫再下降。

北京市氣象台預計，周三起一連3日，當地天氣將以晴到多雲為主，氣溫持續偏低，低溫藍色預警生效。周三日間最高氣溫-3℃，晚間最低氣溫-10℃。周四至周五受一股新冷空氣影響，北京氣溫緩慢回升，氣溫料介乎1℃至-9℃。

本輪寒潮過程接近尾聲，北方大部地區回暖，南方大部周四也升溫。周三只有福建、廣東沿海一帶仍有2℃至6℃降溫，而華北、東北到西南一帶，氣溫將普遍回升，多地升幅料超過10℃。周四冷空氣強度較弱，影響時間不長，本月底前後，內地大部分地區氣溫料轉為較常年同期偏高，其中華北平原一帶最高氣溫將達10℃，江南等地則超過15℃。降雨方面，現在至月底，中東部大部分地區將維持雨雪稀少的格局，尤其是北方多地天氣乾燥，但西藏西部受到南支槽影響，未來一周或持續降雪。