解放軍7艦機現蹤台海　美國務院不知麥卡錫是否訪台

美媒周一（23日）引述消息指，美國眾議院新任議長麥卡錫今年春天將訪問台灣，國防部正為此準備。美國國務院發言人普萊斯周二（24日）回應指，不清楚麥卡錫是否宣布任何出訪計劃，但重申國際社會重視台海和平穩定，擔憂中國大陸試圖創造新常態，破壞現狀。

普萊斯在例行記者會被問及麥卡錫將訪台的消息時，重申國務院的立場，指國會是對等的獨立機構，國會議員自行做決定，包括計劃中的出訪。他又指，美方對大陸處理兩岸議題的方式感擔憂，認為陸方期望破壞支撐台海數十年穩定和平的現狀，並在美國前眾議長佩洛西訪台後，以此為由加速試圖創造新常態與破壞現狀，美方極力避免並將持續關注。

另外，台灣國防部周三（25日）公布，周二早上6時至周三早上6時，偵獲解放軍軍機4架次、軍艦3艘次，持續在台海周邊活動。因解放軍軍機無逾越海峽中線及西南空域，故台國防部無提供航迹圖，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。台灣總統蔡英文周二南下高雄，先後前往陸軍特指部特三營、高屏堰、海巡署第七巡防區指揮部、第五岸巡隊等地，慰勉留守人員辛勞。