內地多處景區飽和限流　周五料現返程高峰

內地農曆新年假期期間，全國旅遊市場加速回暖，各地人潮洶湧的風景再現，多地景區門票售罄，宣布限制人流，熱門路線的高鐵票亦幾乎售罄。同程旅行平台數據顯示，今年春節假期前3天，國內酒店預訂量同比增長56%，景區門票預訂量同比增長79%，國內機票預訂量同比增長30%，出境機票同比增長218%。去哪兒平台數據另顯示，今年返程集中在周四至下周二（26至31日），其中周五（27日）是返程高峰。

四川5A級旅遊景區3日累計門票收入恢復至新冠疫情前96%，峨眉山景區、廣漢三星堆博物館、瓦屋山景區周二（24日）皆宣布遊客量已飽和，未預訂的遊客請勿前往。雲南麗江玉龍雪山同日宣布，冰川公園索道、雲杉坪索道、犛牛坪索道票已售罄，大理古城人流量逾12萬人次，洱海生態廊道人流量逾13萬人次，盛況超越疫情前。安徽省黃山風景區亦指周三（25日）門票預約數量已滿，停止預約。

春運節後返程市場開始啟動，截至周一（23日），周四至下周二的機票預訂量比去年增長33%，超過2019年同期。火車票預訂量同比增長27%，熱門線路高鐵票幾乎全部售罄。文化和旅遊部辦公廳周二發布通知，要求各地加強各類安全風險隱患檢查排查，加強安全宣傳和遊客提示，多方式、多渠道引導遊客預約錯峰出行等。