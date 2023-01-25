黃山單日接待逾3.4萬人　遊客花5個半小時下山

位於安徽的著名景區黃山於周二（24日）大年初三迎來客流高峰，景區接待遊客34,385人，創下自2018年以來春節假期單日接待量新高。有遊客表示，當日在-15℃環境下滯留5個半小時才能下山。景區周三（25日）門票預約數量已滿，風景區管理委員會公布，鑑於從光明頂前往玉屏樓迎客松方向空間狹窄、客流容量較小，為確保遊覽安全順暢，決定在當日下午約2時開始在光明頂實施截流分流管控措施，建議遊客調整遊覽路線。

周一（23日）大年初二，黃山風景區迎來一場降雪，吸引眾多遊客登山賞雪。適逢春節假期，前往黃山旅遊的家庭客明顯增多。遊客林女士表示，周二到黃山遊玩，下山時因人流量大，從下午3時半開始下山，到了光明頂便走不動，直至晚上9時才坐上纜車下山。她指當時山上氣溫很低，孩子都凍到哭。景區工作人員周三回應指，春節加上降雪導致擠擁，但已安全將遊客送下山，已購票的遊客可以正常遊玩。

為應對客流高峰和低溫雨雪寒冷天氣，從周一至周四（26日），黃山風景區實行全員上崗，在部分易結冰路段提前灑防滑沙、增設提示牌，同時採取提早營運、延長服務等措施。風景區管理委員會周三建議遊客，不要選擇從光明頂往玉屏樓迎客松方向下山，改為在北海景區遊覽後乘雲谷索道下山。