台今增逾1.6萬宗本土新冠　4歲童確診2天後病逝

台灣中央流行疫情指揮中心周三（25日）公布，新增16,329宗本土及189宗境外輸入新冠病例，新症較上周三少4,439宗，下降約21.4%。同日另多22名患者死亡，包括一名4歲男童，確診兩天後病逝。周一（23日）有995名大陸旅客從桃園或松山機場入境，其中38人染疫，感染率為3.8%；小三通同日有21名旅客入境，連續兩日未發現確診個案。

新症分布以新北市3,240宗佔最多，其次為高雄市、桃園市、台中市、台北市和台南市，均錄得逾千宗。新增本土病例死亡個案為13男9女，年齡介乎4歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中18人有慢性病史，11人未接種3劑或以上新冠疫苗。

一名無慢性病史的4歲男童已接種1劑新冠疫苗，上周日（15日）發燒及嘔吐，翌日因持續發燒及意識有異而送至急診，經檢測確診，並高燒至攝氏41.1度及抽搐，檢查發現心臟酵素上升及血壓偏低，診斷疑似腦炎、心肌炎及敗血症。他入住深切治療病房使用呼吸機，並獲多種藥物治療，但上周二（17日）病況惡化不治，死因為新冠病毒感染併急性腦炎、腦水腫、心肌炎及多重器官衰竭。