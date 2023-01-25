加特林煙花內地爆紅漲價近兩倍　民眾自製存風險

煙花「加特林」因燃放效果有型，近年在網上走紅。內地部分地方放寬在農曆新年期間燃放煙花爆竹，今年過年前加特林漲價近兩倍，單價從34元（人民幣，下同，約39港元）漲至100元（約115港元）。甚至有買不到的網民用多支普通的手持燃放煙花自製加特林，但業內人士非常反對消費者自製，強調規範生產才能保障安全。

內媒周三（25日）報道，湖南省瀏陽市一間生產加特林煙花的公司負責人表示，這種煙花已經上市2、3年，但今年特別火爆，有不同款式和型號，其中藍火加特林因配方和工藝不同，生產成本更高，批發價可達200元（約230港元）。雖然昂貴，但部分地區的加特林仍供不應求，多名網民指江蘇常熟一間煙花爆竹批發企業的門市部更限購加特林，要求先購買滿1,000元（約1,150港元）商品。

部分買不到加特林或覺得加特林太貴的網民，自己動手組裝簡易版加特林煙花，即把多支普通的手持吐珠類升空煙花綁在一起，並同時點燃，更有人在網上分享自製教學和燃放效果。瀏陽市煙花爆竹總會副會長兼秘書長張明福非常反對民眾自製加特林，指出煙花爆竹的生產有資質要求，規範生產才能保障安全性，每一款加特林的點火引線、燃放節奏和時間都經過設計，建議消費者到正規商店購買。