基層醫療機構新冠患者大減　撫州東鄉改自願檢測

內地傳媒周三（25日）報道，從多地的社區衞生服務中心、鄉鎮衞生院等基層醫療機構獲悉，春節假期期間新冠感染就醫人數大幅減少。另外，江西省撫州市東鄉區周二（24日）宣布周三至周四（26日）開展全員核酸檢測引起爭議，當晚已解釋和致歉，這兩天的檢測改為自願性質，但參加的人並不多。

北京市朝陽區呼家樓社區第二衞生服務中心值班醫生表示，年三十、初一初二來社區醫院就診、開藥的人比較少，初三開始有幾十人，有發熱、乾咳、乏力、咽痛等11種新冠疑似症狀的人群會格外關注。廣東省揭陽市揭西縣東園鎮衞生院春節期間則非常「冷清」，值班醫生指除了一些因為腸胃不舒服等需要急診外，幾乎沒甚麼人來，但仍有十多名醫護人員輪流值班。

江西撫州東鄉區人民政府一名工作人員周三表示，對於仍想做核酸檢測的居民，可於周三及周四前往當地醫院免費檢測，但今次採取自願原則，主要是為了統計全市社會面人群感染率，不參加也不會有影響。目前參加檢測的人並不多，一名酒店工作人員直言「因為太忙了，沒有時間，我們不去」；另一名餐館工作人員則稱「個人原因不想去」。