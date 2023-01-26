西陲第一哨部隊新春踏雪　登海拔4300米巡邏界碑

春節假期，很多行業的人仍堅守工作崗位。內地官媒周三（25日）報道，駐守在新疆自治區烏恰縣吉根鄉小鎮斯姆哈納的邊防官兵，於春節期間帶同記者一同前往高海拔4,300米的點位，進行農曆新年首次武裝巡邏。

斯姆哈納邊防連位於中國最西端的帕米爾高原，素有「西陲第一哨」之稱。當地年平均氣溫約-15℃，最低氣溫更達-40℃。這次巡邏往返行程32公里，途中要經過4座雪山隘口、32道盤山路。一大清早，飼養員為巡邏官兵準備馬匹，官兵路上一遇上結冰道路，教導員李春光便會提醒官兵牽馬通過。3小時後，官兵來到山腳下距離執勤點位約2.5公里處，由於山坡積雪較厚，軍馬無法通行，官兵改為徒步前進。

愈接近目的地，海拔愈來愈高，山路也更加難行。經過6個小時的闖峰、翻山、過山隘口，巡邏官兵終於抵達執勤點位。之後，官兵針對邊境突發情況處置等情況演練。南疆軍區某邊防團斯姆哈納邊防連班長梁飛表示，每逢節假日期間，部隊都要加強對邊境線的巡邏，以確保邊防安全，雖然執勤很累，但任務既神聖且光榮。