珠江飲用水水源地完成評估　優良等級佔100%

水利部珠江水利委員會周三（25日）表示，已完成2022年度珠江流域片全國重要飲用水水源地安全保障達標建設評估工作。經綜合評估，該年度抽查的各水源地安全保障達標建設情況總體較好，結果顯示「優」、「良」等級水源地佔比達100%。

珠江委去年6月部署啟動年度全國重要飲用水水源地安全保障達標建設評估工作，同年7月至11月共派出18個工作組54人次赴雲南、貴州、廣西、廣東、海南5省區18個水源地開展現場檢查，針對流域12個水源地核查資料。該年度新增核查水源地漂浮塑膠垃圾治理情況，重點檢查新冠疫情防控期間飲用水水源管護、供水安全保障和應急防控措施等，當中利用遙感判別、無人機排查等技術手段，共完成30個重要飲用水水源地安全保障達標建設評估。

結果顯示，各水源地供水保證率均達95%以上，供水設施全部運行良好，在線視像監控基本實現全覆蓋，水質達標狀況維持在較好水平，保護區劃分全面完成。檢查亦發現部分水源地存在水質在線監測設施及監控系統不完備，水源地巡查紀錄不完整，應急演練未按要求開展等問題，保護區內存在農業種植、游泳垂釣、無關建設項目等違規活動。珠江委將向相關省區反饋評估結果與核查問題，以查促改，加強水源地日常監管。