威逼女研究生發生關係3年　大學教授遭撤職

重慶市西南大學法學院一名教授，涉嫌利用職權威逼其指導的女博士研究生，與他保持不正當關係長達3年，更要隨傳隨到，但對方至今仍沒法取得博士學位。內媒周四（26日）報道，該女生去年9月實名舉報，校方查證屬實，目前已報請主管部門批准撤銷該教授的教師資格。

小美（化名）在微博帳號「唯泉雪聲228」反映其遭遇57歲法學院教授、博士生導師趙明的「潛規則」，控訴對方利用導師職權對她發生性關係，滿足他各種要求，如有不從即把她的論文評為不合格，對她造成巨大傷害，而其論文曾被學院多次評為優秀論文。她表示，為了完成學業不得不忍辱負重，任其玩弄，如今卻未能獲得博士學位，成為壓倒她的最後一根稻草。

經歷多重打擊的小美決定在網上曝光此事，一方面希望有關部門及學校能將趙明踢出教師隊伍，避免更多女學生受侵害；另一方面希望學校能依法授予她博士學位，因她認為校方拒絕她的兩個理由都不成立。

西南大學周三（25日）晚在官方微博說明情況，查證涉事教授與該女生有不正當關係，存在嚴重師德師風問題。學校研究後決定，取消涉事教授的研究生導師資格、調離教師崗位、降低崗位等級、報請主管部門批准撤銷教師資格等。以上處理處分已生效執行，校方上月8日將處理處分結果正式告知受害女生。但學術委員會認為，小美未達申請該學科博士學位創新性成果要求，不同意授予其博士學位，但導師組將加強對她的幫助和指導。