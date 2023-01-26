南方多地刷新低溫　上海出現罕見冰柱冰掛

受南下寒潮影響，黃淮及以南地區周三（25日）出現顯著降溫。浙江南部、江西中南部、福建北部、廣東北部等地，溫度幅度達到8℃至12℃，上海、南京、杭州、長沙、南昌等地氣溫均創入冬以來新低。

上海周三創入冬以來最低溫，市區徐家匯站最低-5.1℃，郊區大部分地區氣溫約-8℃至-5℃。其中金山、青浦創各自建站以來同期氣溫第二低，閔行街頭出現罕見的冰柱，淀山湖部分沿岸的樹木形成了冰掛景觀。內地中央氣象台預計，受弱冷空氣影響，周四（26日）至周六（28日），中東部部分地區將降溫4℃至6℃，並伴有4至6級風，部分地區陣風達7至8級。下周日（29日）起，上述地區氣溫將逐步回升。降雨方面，未來兩天全國大部地區降雨稀少，以晴或多雲天氣為主。

為應對嚴寒天氣，各地供水、電力部門全面加強保障，避免結冰導致停水斷電，影響企業正常生產和群眾日常生活。在江西，興國縣、上高縣、遂川縣、寧都縣等多縣區，供電部門加強巡檢搶修。上海供水行業開啟防凍模式，全市配備逾千名供水搶修人員，以及足量搶修配件及相關物資。面對春運客流大幅增加，浙江、江蘇、湖南、福建等地亦紛紛提前準備，加強交通保障。杭州城管部門啟動抗雪防凍應急保障工作，包括加強一線檢查巡查；提高突發降雪應急反應能力，組建掃雪隊伍；全天候監控可能結冰點的重點路段等。