瀘定縣餘震逾百次　有外地旅客急走人

四川甘孜州瀘定縣周四（26日）發生黎克特制5.6級地震，並錄得逾百次餘震。四川多地都有民眾在網上留言表示感受到明顯震動，有居民指家中有物品在地震中損毀，幸損失不大。另有外地到四川旅遊的遊客表示，發生地震後完全失去旅遊玩樂的心情，準備天亮便離開。

有遊客表示，地震發生時震感明顯，聲音亦相當大，在睡夢中被搖醒後第一時間開燈叫醒妻子，剛拿起衣物就停止震動，後面幾次餘震都是先聽到聲音再感受到搖動。他表示，雖然周三（25日）才剛抵達當地，但仍準備待天亮就立即離開。現場水電和手機信號未有中斷，有遊客決定依行程持觀望態度繼續逗留。有當地村民表示，震動持續到早上7時許，暫未聽到人命傷亡和房屋倒塌的情況，但山上的落石很多，公路亦有落石出現。

四川省委書記王曉暉強調，目前正處於春節假期間，要做好群眾工作，幫助解決實際困難，讓民眾安心過節。他要求迅速摸清受災情況，加強震情監測，嚴防次生災害，特別是要加大對景區的排查力度，了解有沒有遊客被困等情況。省委、省政府已派出由應急、地震等相關部門組成的工作組，趕赴指導抗震救災。