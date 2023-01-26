春運明迎返程高峰　廣州深圳今返港高鐵票售罄

內地春節假期已過半，據廣鐵集團客運部門表示，周二（24日）起探親、務工和旅遊的人流集中出行，預計周五（27日）和周六（28日）將迎來節後返程高峰。根據中國鐵路12306網站顯示，部分熱門路線的高鐵車票所餘無幾，包括由香港西九龍前往深圳。而周四（26日）由廣州及深圳到香港西九龍的車票更全部售罄。

據內地旅遊搜尋引擎「去哪兒」數據，今年春運返程集中在周四至下周二（31日），周五更是高峰。截至周一（23日），上述期間的機票預訂量同比增長33%，更超過2019年疫情爆發前同期，火車票預訂量同比亦增長27%。在去哪兒平台上，周五出發的路線包括哈爾濱-北京、南寧-廣州、長沙-深圳、武漢-上海等，僅剩小量凌晨時段車票；重慶-廣州僅剩小量無座票；成都-重慶、深圳-廣州等班次較多的短途路線，仍有車票出售。至於廣州南站則是春運返程最繁忙的火車站。

廣鐵集團預計，周四發送旅客153萬人次，比去年春運增加16萬人次，增長11.7%。廣東、湖南和海南3省返程客流提前啟動，湖南省內各火車站周五客流顯著上升，其中長沙南站預計發送13.5萬人次。此外，廣東地區預計發送旅客107.9萬人次，其中廣州南站到達旅客33.8萬人次，廣州站5.4萬人次，深圳北站23.3萬人次。