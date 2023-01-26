內地要求加緊農村防疫　促用大喇叭宣傳

據農業農村部網站周二（24日）消息，當日國務院聯防聯控機制農村地區新冠疫情防控工作專班召開調度會，強調各地要繃緊農村地區疫情防控這根弦，堅決打好農村地區疫情防控這場硬仗。會議提到，要透過大喇叭、明白紙（通俗語言說明）、微信群、短片等能夠直達農民的有效方式， 開展防疫知識正面宣傳。

會議指出，春節期間大量民眾返鄉，疊加多地的低溫寒潮，必須高度重視，以務實有力舉措過好農村疫情防控的關鍵一關。各地要針對性選擇山區、牧區、林區、海島等風險點位，派出工作小組到返鄉人員較多、重點人群集中的村鎮，針對感染、重症、重點人群包保服務等情況深入調研排查，及時處置解決苗頭性、傾向性問題，最大限度降低感染、重症風險。

會議強調，要點對點盯住農村老幼病殘孕等重點人群，通過入戶、電話、微信等多種方式及時了解情況，督促把預防、用藥、救治、生活等服務落實到位。會議又要求進一步加強協調，推動醫療資源更多向村鎮傾斜下沉，調配補齊人員力量，備足藥品設備，保障好轉診轉運車輛。同時加強宣傳引導，提醒農民減少聚集、適度飲酒，並根據區域疫情形勢，引導管理好聚集性活動和封閉性重點場所。