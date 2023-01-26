斐濟轉向西方　拒華訓練當地警察或軍隊

去年底當選斐濟總理的蘭布卡，上任後着手加強與澳洲的軍事和外交關係，拒絕中國訓練斐濟警察或軍隊。親西方的蘭布卡表示：「中國正日益努力鞏固其影響力，我相信與你更了解的人走在一起總是更安全。」

澳媒周三（25日）報道，蘭布卡對前任執政的16年間，中國在斐濟的影響力急劇增加感到震驚。他承諾其政府不會接受所羅門群島式的協議，允許中國培訓斐濟的警察或軍隊，希望保持和鞏固主權戰略資產。他指出，斐濟有兩個非常友好的協議，包括與澳洲的國防合作計劃，以及與新西蘭的軍事援助計劃。

報道稱，蘭布卡示意將推翻與北京達成的協議，根據該協議，中國警察可被借調到斐濟警察局長辦公室。很多斐濟警察對中國國家安全機構的成員坐在斐濟警察系統的中心表示憤怒，蘭布卡認為這不應該繼續，因為雙方司法系統不同，斐濟是基於英國的系統，他領導的政府更願意繼續使用熟悉的系統。此外，儘管斐濟的經濟狀況不穩定，但蘭布卡也排除向中國或其他外國利益集團出售機場、海港等關鍵的基礎設施。