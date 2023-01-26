內地疫下回流　3地常住人口反增

國家統計局早前公布去年內地人口數據，顯示人口減少85萬，是61年來首次負增長。內媒周三（25日）報道，有部分省份也公布了當地去年人口數據，在全國人口減少的情況下，廣西、甘肅和重慶3個西部省市區的常住人口卻實現了增長。

甘肅省統計局發布的數據顯示，去年底全省常住人口2,492萬人，比前年底增加2萬人，但前年當地常住人口減少11萬人。廣西壯族自治區統計局數據顯示，去年底全區常住人口5,047萬人，比前年底增加10萬人，城鎮人口佔常住人口比重，即城鎮化率為55.65%，提高了0.57個百分點。而重慶市去年底常住人口3,213.3萬人，比前年底增加9,000人，城鎮常住人口佔全市常住人口比重近71%。

對於這3個西部省市區的常住人口及機械增長人口（即人口淨流入）均實現正增長，有廈門大學經濟學系副教授分析指，去年沿海受新冠疫情影響，人口外流的省份有部分人回流，認為回老家生活成本較低。他指出，未來中西部地區發展機會增多，這些人可能留在當地就近就業，以便照顧家庭。廣東省體改研究會執行會長彭澎則指，這是短期行為還是長期態勢，仍有待觀察。