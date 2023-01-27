蔡英文宣布　由陳建仁接替蘇貞昌任行政院長

台灣總統蔡英文周五（27日）上午宣布由台灣前副總統陳建仁，接替蘇貞昌擔任行政院院長。蘇將於下周一（30日）率內閣總辭，陳的新內閣團隊則於翌日正式上任。蔡英文交付新團隊4大任務，包括階段性盤整防疫措施、社會照顧體系的總檢討、持續提升台灣基礎建設，及推動六大核心戰略產業。

蔡英文肯定蘇貞昌任內的貢獻，指在過去4年面對百年大疫和極端氣候，政府守住了非洲豬瘟防線、穩定了疫情也確保了供水問題，更在一年間達成「班班有冷氣」政績，她對蘇充滿感激。蔡也強調，蘇已多次向她提出請辭，縱有再多不捨，再精彩的劇本也必須翻頁，她宣布由陳建仁出任行政院長，為台灣打造下一階段目標。

雖然周五未公布新內閣名單，但綜合台媒早前報道，新內閣人事包括料由前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，現任總統府秘書長李大維則回任海基會董事長，並將在過年後交接。捲入論文抄襲風波的國安局長陳明通周四（26日）已向蔡英文請辭，將由外交部次長蔡明彥接任。蔡明彥是國際政治及戰略研究學者出身，曾任陸委會諮詢委員、駐歐盟兼駐比利時代表等。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文希望倚借蔡明彥對區域安全、外交事務、國際戰略及安全決策的專業，助國安團隊對兩岸及區域局勢的判讀及精準決策，持續推動情報體系專業化任務。