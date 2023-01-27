華公民赴韓短期簽證停簽期限　延長至下月

南韓傳媒周五（27日）報道，南韓將中國公民赴韓短期簽證暫停簽發期限，延長至下月28日。中央災難安全對策本部表示，若在此之前情況有好轉，可能重啟短期簽證簽發工作。

中央災難安全對策本部表示，南韓境內防疫防控形勢向好，但不能完全排除農曆新年後海外輸入新冠病例導致疫情再次擴散，今後仍將嚴密關注疫情，盡力穩控境內情況。數據顯示，近兩周當地有1,404宗境外輸入病例，其中890宗來自中國。對自華短期居留外籍人士實施落地檢以來，感染率為10.4%。

南韓本月2日起，要求來自中國的旅客登機前出示48小時內新冠核酸檢測無感染證明，或24小時內抗原檢測無感染證明，並需在抵韓後接受核酸檢測；同時暫停增加來自中國的航班，並以仁川國際機場作為鄰國任何航班的唯一門戶。南韓在華外交機構當天起至本月31日，亦停發赴韓短期簽證，有外交、公務、必要商務需求和人道主義理由等情況除外。

中國駐南韓大使館本月10日宣布，即日起暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證，稱該措施將視南韓對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。