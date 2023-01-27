室外低溫-40℃　大廈沒關門走廊驚變冰洞

受寒冷空氣影響，黑龍江多地近期氣溫屢創新低，其中漠河市便錄得-53℃，打破內地氣象紀錄。而在同省佳木斯市，近日氣溫亦低至-40℃左右，有小區大廈因沒關大門，導走廊結冰，宛如鐘乳石冰洞。而有「中國最冷小鎮」之稱的大興安嶺呼中區，周五（27日）最低氣溫為-51.8℃，出現霧淞（又稱樹掛）美景。

拍攝者歐陽先生稱，當日由於大廈大門沒關，冷暖空氣交叉使走廊和樓梯通道天花形成冰柱，結冰最厚的地方達1米。因怕對住戶造成危險，所以歐陽先生拍照後便將冰柱清理掉。據指當時有兩層樓都出現同樣情況。影片傳到網上後，有網民留言「羨慕東北人不出門就有景區可以觀賞了」。

中央氣象台指，周四（26日）上午8時至周五上午6時，全國大部地區降雨稀少，廣西中東部、廣東西部、海南東北部等地有小到中雨。新疆東部和南部、甘肅、青海、寧夏、陝西北部、內蒙古西部等地部分地區周五氣溫較前一日低6℃至8℃，局部降溫超過10℃。中東部部分地區預計周五及周六降溫4℃至6℃，局部地區超過8℃。未來3天全國大部地區降雨稀少，大多數時間天晴或多雲。內蒙古東北部、東北地區周五至下周日（29日）多降雪天氣；下周日起一連兩日，西藏普蘭到聶拉木有大到暴雪，局部地區有大暴雪。