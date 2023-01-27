海南免稅店春節銷情佳　5天勁收逾16億人民幣

海南離島免稅店今年春節銷情暢旺，據海南省商務廳周四（26日）提供數據顯示，上周六（21日）年三十晚起一連5天，全省12家離島免稅店總銷售額16.85億元（人民幣，下同，19.45億港元），相比去年春節假期同期增長逾20%，比2019年疫情前更大增325%。

其中，海口6家離島免稅店總銷售額4.7億元（5.4億港元），同比增長140%，較2019年增長641%。三亞4家離島免稅店總銷售額11.58億元（13.36億港元），同比下降4%，比2019年增長253%。據海口海關數據，本月1日至21日，海關共監管離島免稅購物金額32.6億元（37.6億港元），購物人次34.4萬，購物件數383萬，人均購物金額9,478元（1.1萬港元）。

春節期間，海南離島免稅店推出多項促銷活動，包括閃購、打折、滿減、抽獎等，還與品牌商聯合，推出離島免稅兔年限定產品。該省新開的兩家離島免稅店海口國際免稅城、王府井國際免稅港，結合「有稅+免稅」全業態以及餐飲娛樂等內容，通過打造一站式消費目的地，吸引了大量島內外遊客光顧。