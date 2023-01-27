北海銀灘飯店疑濫收費　四個菜收1500人民幣

春節假期內地多個景區均傳出店家宰客的情況。在廣西熱門旅遊點北海銀灘，周二（24 日）有遊客爆料被的士司機帶到飯店用餐，只點了4個小菜，共花1,500元（人民幣，下同，約1,730港元）。回到民宿，遊客才得知被騙。亦有網民指出，遊客點的小菜成本加起來不到收費的十分一。內媒周五（27日）報道，當地市場監督管理局和交通部門已調查涉事店家。店家承認在農曆新年漲價，但均明碼實價。

涉事遊客稱，當日與同行人上了一輛的士，司機便一直跟他們聊天，又問他們是否要吃東西，可以帶路。遊客之後表示想自己去找，司機卻說景區人多擠迫，對方不識路不容易找到，司機之後載各人前往一間飯店。該遊客續稱，到了飯店還未點菜，老闆已替他們選定，而且很快便煮好，還叫遊客簽字。遊客當時沒有防備便簽了字，之後看收帳單價錢才頓感錯愕。

遊客表示，當晚點的小菜包括油螺辣炒、龍頂清蒸、馬蹄和貴妃辣炒。回到民宿後，遊客將此事告訴民宿老闆，對方直言收費太離譜。該遊客感到難受，原因是他們原本相信該名司機，不但錢被騙了，連信任感也被騙。不少網民得知事件後均認為飯店收費太高，相信該名司機有提成，因為四個菜的成本加起來還不到100元（約115港元）。另據生活類網站顯示，北海銀灘附近飯店人均消費只需100元左右（約115港元）。