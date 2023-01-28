保障工人復工順暢　內地多省推出返崗包機及專列

周五（27日）是內地春節假期最後一日，為緩解企業春節後用工短缺壓力，保障工人返崗復工順暢，廣東、福建等東南用工大省為方便工人復工，近日特別推出返崗包機及專列。

周五下午1時許，來自廣西的600名工人在桂林北站搭乘G2961次列車赴粵返崗復工，是今年全國首趟「點對點」返崗務工專列。廣西是勞務輸出大省，每年有600多萬人前往廣東就業，隨着疫情防控政策調整優化，務工人員赴粵返崗復工意願強烈。這次由粵桂兩地聯合中國鐵路南寧局集團有限公司制訂的務工專列開行方案，由政府出資包車，工人免費乘坐，春節過後廣西還將有10趟約5,000名工人乘務工專列赴粵。此外，深圳人社局計劃投入2.7億元人民幣（約3.1億港元），幫助企業生產和員工就業，給予每家企業最多40萬元（約46萬港元）員工返崗交通補助，以及30萬元（約34.6萬港元）一次性的新招員工補貼。

周四（26日）下午，來自雲南的238名返崗工人分乘兩架飛機降落在福州長樂國際機場。這是今年春節後，福州市人社部門通過免費包機接回的首批重點企業返崗工人，也是全省首趟返崗復工包機。此次乘免費包機返回福州的返崗工人分別來自雲南昆明、大理、保山、楚雄、普洱等地，將轉往倉山、台江、晉安、長樂、閩侯、福清等8個縣市區的紡織、機械、鋼鐵的28家市重點企業。