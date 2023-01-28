廟會允車輛停泊麥田捱轟　滎陽市要求整改

河南鄭州滎陽市廣武鎮近日舉辦新年廟會，吸引大批民眾開車前往。該廟會負責人擅將小麥農地改作停車場，每次收費5元（人民幣，下同，約5.8港元）。惟有民眾怒斥，他們的行為是為了掙錢、發展經濟，不惜損壞農作物。滎陽市相關部門周四（26日）回應稱，已對承辦負責人批評教育，要求其立即整改。

當地村民表示，該廟會的時間為上周四（19日）至下月6日，每天都有上千輛車停放在麥田上。網傳照片顯示，車輛停泊的位置是一片綠油油的麥田，麥田旁豎立「盛世中原冰雪廟會出口」字樣的停車引導牌。部分麥苗已被清除，部分麥苗被輾壓或踩踏，露出土壤。有遊客詢問停車場工作人員，對方直言「麥苗壓死就壓死吧」。

廣武鎮今年在蘇寨村蘇荷湖景莊園舉辦主題為「金兔報喜樂遊滎陽」的首屆盛世中原冰雪廟會，開展鄉情民俗文化遊，活動包括鄉村戲雪遊、親子新春遊園、美食嘉年華等。該廟會票價從39.9元至88元（約46至102港元）不等，吸引大批民眾到場。相關工作人員表示，由於廟會周邊停車位緊張，不少車輛停放在附近麥田上，已事先獲得村民同意，將賠償相關損失。

滎陽市相關部門回應稱，周日（22日）和周一（23日）參加廟會的遊客和車輛激增，廟會組委會臨時使用承辦人的承包地，與群眾無關。當局已對其進行批評教育，並已安排執法人員以及村兩委引導後續停車秩序。