內地春運返程高峰　海陸空共發送逾7.8億人次

內地春節假期於周五（27日）結束，春運迎來返程客流高峰。全國高速公路車流量周四（26日）一連兩日超過5,000萬輛次。民航方面，春節假期預計運送旅客900萬人次，全國水路預計發送旅客逾519萬人次。國務院聯防聯控機制春運工作專班數據顯示，截至周五，全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客超過7.8億人次。

今年春運特點就是各地交通流量，特別是主幹公路流量大幅增長，自駕出行需求旺盛，自駕拼車返程的比例也持續增加。過去兩天，公路網保持高位運行，總體平穩有序。從周六（28日）凌晨零時開始，七座及以下小客車通行全國收費公路恢復收費。中國國家鐵路集團有限公司消息，周五全國鐵路發送旅客1,218萬多人次，開行旅客列車10,700列。預計周六全國鐵路預計發送旅客1,200萬人次，開行旅客列車10,689列。

周五北京首都機場計劃升降航班907架次，運送旅客11.8萬人次。大興機場計劃執行航班789架次，預計完成旅客吞吐量11.25萬人次。春節假期，全國水路預計發送旅客人次較去年同期增長逾92%。