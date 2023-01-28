北京故宮北院爭取2025年落成　解決本院安全問題

立項籌備近10年的北京故宮博物院北院（故宮北院）於去年12月30日動工興建，項目總負責人指北院目前加緊建設，爭取在2025年故宮博物院建院100周年時全面建成。

位於北京西北郊海淀區西北旺鎮西玉河村故宮北院，距離故宮本院30多公里，約1小時車程。故宮北院建築面積超過10萬平方米，有12個展廳，展廳面積3.5萬平方米。內媒周四（26日）報道，項目總負責人、故宮副院長都海江指北京故宮博物院目前共有文物186萬多件，但每年故宮本院展覽文物不到1萬件。北院建成後，展出條件得到根本性的改善提升，每年展覽文物可達2萬至3萬件。

都海江表示，故宮北院不會把故宮古建築樣式直接搬去，是借鑑故宮元素，建成後是座簡潔、厚重、大氣的現代化博物館。他稱，故宮很多文物、像是書畫，對溫度、濕度環境要求更高，因環境、條件不夠，雨季、冬季、夏季都展覽不了，很多絲織、棉質文物也沒展出，因此必須建立現代博物館來展示它們。興建北院另一最大因素是要解決本院安全問題，故宮本院承載東西太多，古建築內有很多人辦公，也有部分地方變成了庫房，造成不安全因素。