內地女翻譯家楊苡離世　首創《呼嘯山莊》譯名

內地著名女翻譯家楊苡於周五（27日）晚於江蘇南京離世，終年103歲。據指，她近幾個月來身體一直不好，已在南京鼓樓醫院住了幾個月。她最為人知的翻譯作品是《呼嘯山莊》。之前，《呼嘯山莊》一直被譯為《咆哮山莊》，但她改用與原著書名發音更神似的譯名，之後成為了內地出版界各種譯本的通用譯名。

原名楊靜如的楊苡，1919年在天津一個大家族出生，祖輩上有4人在晚清時考上翰林，父親楊毓璋是民國時期天津中國銀行首任行長，兄長楊憲益是著名翻譯家，姊姊楊敏如是北京師範大學中文系古典文學教授，姊夫羅沛霖為中國科學院院士、中國工程院院士。楊苡先後就讀於天津中西女校、西南聯大外文系、國立中央大學外文系，曾任職南京國立編譯館翻譯委員會、南京師範學院外語系。著有散文《青青者憶》、《雪泥集》、兒童文學《自己的事自己做》等，翻譯作品則包括《呼嘯山莊》、《天真與經驗之歌》、《兄妹譯詩》（與楊憲益合集）等。2019年，她榮獲第七屆南京文學藝術獎終身成就獎。

她是首個將英國女作家艾米莉‧勃朗特的著名小說《WUTHERING HEIGHTS》，以《呼嘯山莊》的譯名介紹給中國讀者的翻譯家，她的丈夫趙瑞蕻也是中國翻譯《紅與黑》的第一人。