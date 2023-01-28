內地春節出動警力68萬人次　武漢警初一下班後亡

內地公安部周六（28日）通報2023年春節全國公安機關各項安保維穩工作有關成效，春節各地出動警力68萬人次，湖北武漢一名基層民警於周日（22日）執勤後倒臥家門外，送院後搶救無效身亡。

通報稱，公安部啟動節日高等級安保情報指揮機制，每日調度各地社會面情況，加強工作協調指揮。截至周五（27日）下午6時，全國刑事警情同比下降4.5%，1,565場大型活動和432場大型煙花燃放活動安全順利舉行。各地公安機關與有關部門檢查煙花爆竹生產經營單位15萬個，發現整改安全隱患1.7萬處。春節期間，全國主幹公路通行有序暢通，未接報重特大道路交通事故，一次死亡3人以上道路交通事故同比下降33.3%。通過鐵路、民航等交通方式出行旅客約5,360萬名，涉站涉車涉民航各類違法犯罪數量明顯下降。

在周日的大年初一凌晨2時40分，從警36年的湖北武漢市公安局武昌區分局白沙洲街派出所一級警長、塗家溝社區民警鄂紅兵，身着警服倒臥家門外死去，終年55歲。當地公安稱，鄂紅兵死因是突發大面積心梗。