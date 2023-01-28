解放軍新型護衞艦　衞星照揭比現役大

中美兩國軍事角力其中一環是擴充艦隊規模，最新衞星圖片顯示，中國上海滬東造船廠正在建造疑似解放軍新一代護衞艦，估計比現役護衞艦大接近50%，排水量達到6,000噸；假如消息得到證實，它將是中國噸位最大的護衞艦。

曾經在美國海軍潛艇服役的軍事分析員舒加特（Tom Shugart）在Twitter發布本月21日拍攝的衞星圖片，表示上海滬東造船廠正在建造傳聞而久的新一級解放軍護衞艦054B型，測量後發現艦身長度147米、寬度18米，而現役054A型護衞艦長134米及寬16米；相比之下，美國正在建造的星座級護衞艦，長度是151米、寬度是20米。

舒加特認為，這艘在建的護衞艦與現役同級艦艇不同之處，足以成為全新級別的中國護衞艦。消息周五（27日）傳到中文網絡後，有意見認為054B型護衞艦是重新規劃的大型護衞艦，並非簡單地在054A型護衞艦基礎改造；它將配備48單元導彈垂直發射裝置，適合成為航空母艦編隊的反潛主力艦，並擁有反艦、防空甚至對陸攻擊能力。

此外，舒加特指中國繼續建造新一批054A型護衞艦，又發放本月15日拍攝的大連造船廠衞星圖片，可見5艘052DL型神盾驅逐艦同時建造的最新進度，它們是052D型神盾驅逐艦的艦身加長版。中國近年建造軍艦速度之快，被外界戲稱為「下餃子」。